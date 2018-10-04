За последние сутки в Орловской области выявлено 4 любителя "нетрезвой езды"
04.10.2018
Водители управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из них попался на таком нарушении повторно.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области.
Нарушителей выявили в ходе ежедневных рейдов.
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