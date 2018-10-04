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Орел04.10.2018 Четверг 11:24
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  3. За последние сутки в Орловской области выявлено 4 любителя "нетрезвой езды"

За последние сутки в Орловской области выявлено 4 любителя "нетрезвой езды"

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04.10.2018

Водители управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из них попался на таком нарушении повторно.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушителей выявили в ходе ежедневных рейдов.

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