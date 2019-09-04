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Орел04.09.2019 Среда 16:28
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За последние месяцы с работы не вернулись домой трое орловчан

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04.09.2019

Они скончались на рабочих местах. Об этом сообщили в областном отделении Фонда социального страхования.

26 июля в Орле скончался 58-летний мужчина, работавший составителем вагонов. Орловчанина нашли зажатым между автосцепками тепловоза и вагона. Он погиб на месте.

В тот же день в Орловском районе 53-летний слесарь погиб в ДТП. Мужчина ехал в автомобиле как пассажир вместе со своими коллегами. Группа направлялась на обучение.

Ещё один случай произошёл 13 августа. 51-летий рабочий, занимавшийся ремонтом кровли, пострадал в результате внезапного взрыва баллона с бытовым газом. Мужчина получил 90% ожогов всего тела и скончался в больнице. Также серьёзные травмы диагностированы у его 58-летнего напарника (40% ожогов лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей).

Всего с начала года в Орловской области произошло 9 тяжёлых и 4 смертельных случая на производстве.

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