За последние четыре года средний размер жилой площади, приходящийся на одного орловчанина, вырос на 2,2 квадратных метра

Таковы официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстата).

На конец 2018 года этот показатель составляет 28,7 квадратных метров жилой площади.

Самих квартир за этот же период стало на 16,4 тысячи больше. По самой актуальной информации, в Орловской области их насчитывается 387,4 тысячи (в основном, это двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры).

При этом средняя площадь одной квартиры составляет 54,1 квадратных метра.