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За орловскими полями будет следить «агротерминатор»

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09.09.2019

В Орловской области реализуют оригинальный проект в сфере искусственного интеллекта. В его рамках будет создана приборная панель для мониторинга всей посевной площади Орловской области в реальном времени.

Ожидается, что запуск нового сервиса окажет положительное влияние на агробизнес. Проект планируют реализовать до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

С инициативой вышла швейцарская компания SatSure. Её основной центр исследований и разработок находится в Индии. Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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