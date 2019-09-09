За орловскими полями будет следить «агротерминатор»

В Орловской области реализуют оригинальный проект в сфере искусственного интеллекта. В его рамках будет создана приборная панель для мониторинга всей посевной площади Орловской области в реальном времени.

Ожидается, что запуск нового сервиса окажет положительное влияние на агробизнес. Проект планируют реализовать до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

С инициативой вышла швейцарская компания SatSure. Её основной центр исследований и разработок находится в Индии. Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке.