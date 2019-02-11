За неделю в Орловской области из-за ненадлежащего состояния дорог произошло 4 ДТП

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Также в дорожной инспекции рассказали, что за тот же период (с 4 по 10 февраля) в области выдано 35 предписаний об устранении недостатков в содержании улиц и дорог. По одному факту информация направлена в прокуратуру.

Кроме того, ГИБДД выявило 3 факта неисправности в работе светофоров.