За минувший год жители Орловской области заплатили 886 тысяч рублей штрафов за нарушения «антитабачного закона»
05.02.2019
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.
За год в нашем регионе зафиксировано 262 таких нарушения. В основном, они связаны с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, а также с продажей табачных изделий в опасной близости от образовательных учреждений. К административной ответственности привлечены 270 нарушителей.
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