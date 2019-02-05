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  3. За минувший год жители Орловской области заплатили 886 тысяч рублей штрафов за нарушения «антитабачного закона»

За минувший год жители Орловской области заплатили 886 тысяч рублей штрафов за нарушения «антитабачного закона»

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05.02.2019

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

За год в нашем регионе зафиксировано 262 таких нарушения. В основном, они связаны с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, а также с продажей табачных изделий в опасной близости от образовательных учреждений. К административной ответственности привлечены 270 нарушителей.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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