За минувший год жители Орловской области заплатили 886 тысяч рублей штрафов за нарушения «антитабачного закона»

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

За год в нашем регионе зафиксировано 262 таких нарушения. В основном, они связаны с несоблюдением требований к знаку о запрете курения, а также с продажей табачных изделий в опасной близости от образовательных учреждений. К административной ответственности привлечены 270 нарушителей.