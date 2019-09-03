За лучшие варианты логотипов Орловщины заплатят по 10 тысяч рублей

Такая премия назначена авторам проектов-победителей соответствующего конкурса. Указ об этом подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ранее, во время оглашения инвестиционного послания, Клычков заявил: «Логотип — не самоцель, а инструмент управления имиджем территории. На выходе мы должны получить стройную систему использования рекламных технологий в логике развития Орловской области».

Приём заявок продлится 45 дней. Документы представляются в конкурсную комиссию (г. Орёл, площадь Ленина, д. 1, кабинет № 536) каждый рабочий день с 9 до 18 часов. Также их можно отправить по почте (302021, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1, Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области).

Победителей определят в шести номинациях: «Орловская область: прошлое и будущее», «Историко-культурное наследие Орловской области», «Инвестиционная привлекательность и деловое партнерство Орловской области», «Стандарт качества продукции Орловской области», «Социально-экономическая инфраструктура Орловской области» и «Социальный капитал Орловской области». Подробная информация о конкурсе размещена на официальном портале Орловской области.