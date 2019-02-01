За год жители Орловской области 62 раза пожаловались в Роспотребнадзор на услуги платной медицины

Таковы итоги 2018 года. В 2017 году таких жалоб было 110.

В 2018 67% обращений оказались связаны с ненадлежащим качеством услуг. 17% — с нарушением прав потребителей на получение информации. Ещё 16% — это жалобы на цены.

По пяти таким обращениям платным медицинским учреждениям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по защите прав потребителей.