За год жители Орловской области 62 раза пожаловались в Роспотребнадзор на услуги платной медицины
31.01.2019
Таковы итоги 2018 года. В 2017 году таких жалоб было 110.
В 2018 67% обращений оказались связаны с ненадлежащим качеством услуг. 17% — с нарушением прав потребителей на получение информации. Ещё 16% — это жалобы на цены.
По пяти таким обращениям платным медицинским учреждениям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по защите прав потребителей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52528
Другие новости раздела
31.01.2019
В Орловской области бывший гендиректор ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов
31.01.2019
Орловский музей Тургенева посетили участники социального проекта, организованного полуфиналистом конкурса «Лидеры России»
$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02
Наш опрос
Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?