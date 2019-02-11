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Орел11.02.2019 Понедельник 12:10
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За год в Орловской области число такси сократилось примерно на четверть

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11.02.2019

Речь идёт об официальных перевозчиках пассажиров и багажа легковыми такси. В 2018 году число соответствующих лицензий в регионе снизилось с примерно 7800 до примерно 5900.

За этот же период в Орловской области выдано 989 новых разрешений и аннулировано 2542 старых лицензии.

Теги:ОрёлОрловская область

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