За год в Орловской области число такси сократилось примерно на четверть
11.02.2019
Речь идёт об официальных перевозчиках пассажиров и багажа легковыми такси. В 2018 году число соответствующих лицензий в регионе снизилось с примерно 7800 до примерно 5900.
За этот же период в Орловской области выдано 989 новых разрешений и аннулировано 2542 старых лицензии.
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