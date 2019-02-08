За год в Орловской области 1457 жителей обратились за выплатой в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка

Это — статистика за 2018 год.

Общая сумма выплат составила 97,6 миллионов рублей.

Право на получение ежемесячной выплаты предоставляется в связи с рождением или усыновлением детей, произошедшими после 31 декабря 2017 года, до достижения ребёнком возраста 1,5 года. При этом общий доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов (сейчас в нашей области этот показатель равен 15456 рублей).

В 2019 году размер ежемесячной выплаты составляет 9741 рубль.