За год прокуратура Орловской области оспорила 31 решение призывных комиссий военкоматов

Об этом сообщает пресс-служба областного Управления ведомства. Как уточняет прокуратура, речь идёт об оспаривании выданных гражданам военных билетов.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства по 31 делу данной категории.

Обладатели «оспоренных» билетов должны будут пройти комиссии в военных комиссариатах ещё раз.