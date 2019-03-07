За год прокуратура Орловской области оспорила 31 решение призывных комиссий военкоматов
07.03.2019
Об этом сообщает пресс-служба областного Управления ведомства. Как уточняет прокуратура, речь идёт об оспаривании выданных гражданам военных билетов.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства по 31 делу данной категории.
Обладатели «оспоренных» билетов должны будут пройти комиссии в военных комиссариатах ещё раз.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53315
Другие новости раздела
07.03.2019
Продукция орловских предприятий победила в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
07.03.2019
В Орле впервые прошёл конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой страны»
$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?