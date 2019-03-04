За год население Орловской области сократилось на 7,9 тысяч человек
04.03.2019
На 1 января 2019 года показатель составил 739,3 тысячи человек. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат).
Основными причинами снижения количества жителей области являются естественная убыль населения (смертность, превышающая рождаемость) и миграция.
При этом для нашего региона внутренняя эмиграция является отрицательной, а международная — положительной. В 2018 году в другие регионы переехали 23706 орловчан, в Орловскую область из других субъектов РФ прибыл 20991 гражданин. В то же время за рубеж уехал 1421 орловчанин, а в наш регион из иностранных государств переехали 1846 человек.
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