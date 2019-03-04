Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.03.2019 Понедельник 13:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. За год население Орловской области сократилось на 7,9 тысяч человек

За год население Орловской области сократилось на 7,9 тысяч человек

Версия для печати

04.03.2019

На 1 января 2019 года показатель составил 739,3 тысячи человек. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат).

Основными причинами снижения количества жителей области являются естественная убыль населения (смертность, превышающая рождаемость) и миграция.

При этом для нашего региона внутренняя эмиграция является отрицательной, а международная — положительной. В 2018 году в другие регионы переехали 23706 орловчан, в Орловскую область из других субъектов РФ прибыл 20991 гражданин. В то же время за рубеж уехал 1421 орловчанин, а в наш регион из иностранных государств переехали 1846 человек.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53220

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.03.2019

В 2019 году в Орловской области на развитие сельских территорий выделят 555 миллионов рублей

04.03.2019

Губернатор потребовал от муниципальных чиновников ответственного отношения к покупке жилья для сирот

04.03.2019

Митрополит Антоний совершил прощальную литургию

04.03.2019

В Заводском районе Орла горела «семёрка»

04.03.2019

В Орле на Комсомольской улице столкнулись «Лада» и «Фольксваген»

$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online