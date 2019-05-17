За год музеи Орловской области посетили 193 тысячи человек

Это статистика за 2018 год, озвученная на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

Цифры превышают показатель 2017 года на 16%. В рамках национального проекта «Культура» планируется увеличить посещаемость ещё на 15%.

Сейчас в Орловской области насчитывается 12 музеев, в том числе один федеральный («Спасское-Лутовиново»), три областного значения (Областной краеведческий музей, музей изобразительных искусств и объединённый литературный музей имени Тургенева) и восемь муниципальных.