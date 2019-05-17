За год музеи Орловской области посетили 193 тысячи человек
17.05.2019
Это статистика за 2018 год, озвученная на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.
Цифры превышают показатель 2017 года на 16%. В рамках национального проекта «Культура» планируется увеличить посещаемость ещё на 15%.
Сейчас в Орловской области насчитывается 12 музеев, в том числе один федеральный («Спасское-Лутовиново»), три областного значения (Областной краеведческий музей, музей изобразительных искусств и объединённый литературный музей имени Тургенева) и восемь муниципальных.
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