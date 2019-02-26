За год долги по зарплате в Орловской области сократились примерно в 30 раз
26.02.2019
На 1 февраля 2019 года общая сумма долгов по заработной плате в регионе составила 2 миллиона 202 тысячи рублей. Заработанные деньги не получили 28 человек. При этом данные на февраль 2018 года — это задолженность в 60 миллионов рублей.
Такова официальная информация Орёлстата.
Такое резкое снижение связано с тем, что за указанный период удалось рассчитаться с долгами по заработной плате ЗАО «Дормаш», которое являлось основным должником.
Кроме того, ряд предприятий-должников перешёл в сферу «малого бизнеса». Эту категорию предпринимателей Федеральная служба государственной статистики в таких отчётах не учитывает.
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