Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.02.2019 Вторник 14:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. За год долги по зарплате в Орловской области сократились примерно в 30 раз

За год долги по зарплате в Орловской области сократились примерно в 30 раз

Версия для печати

26.02.2019

На 1 февраля 2019 года общая сумма долгов по заработной плате в регионе составила 2 миллиона 202 тысячи рублей. Заработанные деньги не получили 28 человек. При этом данные на февраль 2018 года — это задолженность в 60 миллионов рублей.

Такова официальная информация Орёлстата.

Такое резкое снижение связано с тем, что за указанный период удалось рассчитаться с долгами по заработной плате ЗАО «Дормаш», которое являлось основным должником.

Кроме того, ряд предприятий-должников перешёл в сферу «малого бизнеса». Эту категорию предпринимателей Федеральная служба государственной статистики в таких отчётах не учитывает.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53108

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.02.2019

Бюджет Орла получил лишь 54,7% запланированных доходов за пользование жилыми помещениями

26.02.2019

Жителям Орла предложили обсудить проект реставрации «Пепельницы»

26.02.2019

В Орле из-за кишечной палочки на 60 суток закрыли Hotcafe

3
26.02.2019

В Орле установили ещё один новый комплекс фиксации нарушений ПДД «Сова»

26.02.2019

Во Мценске вынесли приговор по делу об ограблении пивной

$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online