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За гибель семьи в Покровском районе могут ответить чиновники и полиция

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12.03.2019

Прокуратура Орловской области рассказала о результатах проверки, проведённой после ЧП в селе Липовец Покровского района. 14 февраля этого года здесь сгорел частный дом. В огне погибла местная жительница и двое её детей.

Как выяснили в надзорном ведомстве, погибшая стояла на учёте из-за невыполнения родительских обязанностей с 2015 года. К моменту гибели её лишили родительских прав в отношении других (старших) троих детей. Орловчанка злоупотребляла алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности.

По итогам проверки в прокуратуре сделали вывод — местная комиссия по делам несовершеннолетних и районные социальные службы вели с проблемной семьёй лишь формальную работу. Состояние матери и условия жизни её детей не контролировались должным образом.

Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные факты составления фиктивных рапортов о профилактической работе с несовершеннолетними в ОМВД России по Покровскому району.

В связи с халатностью прокуратура Покровского района направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Покровского района и ОМВД по Покровскому району.

Также прокурорские представления внесены: первому заместителю председателя областного правительства, главе администрации Покровского района, начальнику УМВД по Орловской области, начальнику ОМВД по Покровскому району и главному врачу Покровской ЦРБ.

Теги:ОрёлОрловская область

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