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  3. За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

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21.11.2019

Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвертого поколения. Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за 10 месяцев у операторов «большой четверки» увеличилось количество радиоэлектронных средств стандарта LTE на 30%, составив на 1 ноября более 318 тысяч.

Наибольшее количество РЭС, работающих в стандарте LTE, остается у ПАО «МегаФон» (106 038). У ПАО «МТС»  73 759, ООО «Т2 Мобайл»  74 434 и ПАО «ВымпелКом»  64 032. При этом по темпам развития сети стандарта LTE лидируют ПАО «ВымпелКом» (+ 47%).

Наибольшее количество РЭС стандарта LTE размещено в 4-х субъектах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге (16 541 РЭС), Москве (38 046 РЭС), Московской области (28 362 РЭС) и Краснодарском крае (15 578 РЭС).

В целом доля РЭС стандарта LTE составила на 1 ноября 40% от их общего количества у операторов «большой четверки» (в начале года — 35%).

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