Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2018 Четверг 12:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. За 10 месяцев текущего года в Орловской области за нарушение антитабачного закона привлекли к ответственности 215 граждан

За 10 месяцев текущего года в Орловской области за нарушение антитабачного закона привлекли к ответственности 215 граждан

Версия для печати

15.11.2018

Им предъявили предупреждения, а также выписали штрафы на общую сумму 800 тысяч 600 рублей.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В сфере оборота табачной продукции проведено 145 контрольных мероприятий. В итоге с реализации должны снять 210 партий табачных изделий объёмом почти 19 тысяч пачек.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРоспотребнадзортабак

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50584

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2018

В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

15.11.2018

Сегодня в Орле откроется выставка Глеба Козлова, посвящённая юбилею Тургенева

15.11.2018

Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

15.11.2018

В Орловской области снизилось количество больных ОРВИ

15.11.2018

Орловский картофель прошёл проверку на радиацию

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online