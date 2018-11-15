За 10 месяцев текущего года в Орловской области за нарушение антитабачного закона привлекли к ответственности 215 граждан
15.11.2018
Им предъявили предупреждения, а также выписали штрафы на общую сумму 800 тысяч 600 рублей.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
В сфере оборота табачной продукции проведено 145 контрольных мероприятий. В итоге с реализации должны снять 210 партий табачных изделий объёмом почти 19 тысяч пачек.
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