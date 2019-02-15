Юрий Урсу переходит на работу в Минкомсвязь России

Руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу покидает состав Правительства Орловской области. По информации «Первого Областного», изменение в карьере Урсу связано с переходом на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, где он займет должность заместителя директора департамента развития архитектуры и координации информатизации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил Юрия Урсу за работу в регионе и пожелал успешного решения новых задач уже на федеральном уровне.