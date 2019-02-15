Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.02.2019 Пятница 09:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Юрий Урсу переходит на работу в Минкомсвязь России

Юрий Урсу переходит на работу в Минкомсвязь России

Версия для печати

15.02.2019

Руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу покидает состав Правительства Орловской области. По информации «Первого Областного», изменение в карьере Урсу связано с переходом на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, где он займет должность заместителя директора департамента развития архитектуры и координации информатизации.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил Юрия Урсу за работу в регионе и пожелал успешного решения новых задач уже на федеральном уровне.
В новом качестве Юрий Урсу будет отвечать за блок развития архитектуры и реализацию системных проектов цифровой экономики.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52876

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.02.2019

В январе уборка кладбищ Орла обошлась в 100 тысяч рублей

14.02.2019

Прокуратура Орловской области вскрыла нарушения на предприятии «Орёлфармация»

3
14.02.2019

В Орловской области пообещали исправить ошибки ремонта театров

14.02.2019

В Орловской области обвиняемый в убийстве 29-летней женщины погиб во время следствия

2.5
14.02.2019

Завтра в Орле состоится благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»

$ USD66.5429(+0.86)15.02
€ EUR75.0471(+0.66)15.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online