Юные орловские футболисты встретились с Александром Селиховым

Открытая тренировка с вратарём московского «Спартака», уроженцем Нарышкино, чья спортивная карьера начиналась в команде «ДЮСШ-3 Орёл», состоялась в областном центре на стадионе Ленина.

Несколько участников встречи получили шанс пробить пенальти знаменитому футболисту.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.