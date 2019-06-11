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Орел11.06.2019 Вторник 13:08
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Юные орловские футболисты встретились с Александром Селиховым

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11.06.2019

Открытая тренировка с вратарём московского «Спартака», уроженцем Нарышкино, чья спортивная карьера начиналась в команде «ДЮСШ-3 Орёл», состоялась в областном центре на стадионе Ленина.

Несколько участников встречи получили шанс пробить пенальти знаменитому футболисту.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.

Теги:ОрёлОрловская область

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