Юные орловские футболисты встретились с Александром Селиховым
11.06.2019
Открытая тренировка с вратарём московского «Спартака», уроженцем Нарышкино, чья спортивная карьера начиналась в команде «ДЮСШ-3 Орёл», состоялась в областном центре на стадионе Ленина.
Несколько участников встречи получили шанс пробить пенальти знаменитому футболисту.
Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.
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