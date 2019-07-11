Юные орловчанки «порадовали» Анапу
11.07.2019
Хореографический ансамбль из Орла «Аллегрия» (в переводе с испанского языка — «радость») вернулся с фестиваля «Русский Берег», проходившего в Анапе, с несколькими дипломами. Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Юные танцовщицы заняли в номинации «Народно-сценический танец» сразу первое место (за хореографическую композицию «Варенька») и второе место (за эстрадный номер «Волшебный мир книги»).
Кроме того, руководитель ансамбля Ирина Захарова, выступившая на конкурсе с сольным номером, тоже получила диплом за первое место.
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