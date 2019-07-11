Японская и немецкая иномарки столкнулись в Орловском районе

ДТП произошло 10 июля в 10:15 на трассе «Крым» на 348-м километре.

Водитель Nissan Terrano (1951 года рождения), двигаясь со стороны Белгорода в сторону Москвы, врезался в Volkswagen Polo, который ехал впереди в попутном направлении.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель и пассажирка Volkswagen (1974 и 1953 годов рождения соответственно) получили телесные повреждения.