Японская и немецкая иномарки столкнулись в Орловском районе
11.07.2019
ДТП произошло 10 июля в 10:15 на трассе «Крым» на 348-м километре.
Водитель Nissan Terrano (1951 года рождения), двигаясь со стороны Белгорода в сторону Москвы, врезался в Volkswagen Polo, который ехал впереди в попутном направлении.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель и пассажирка Volkswagen (1974 и 1953 годов рождения соответственно) получили телесные повреждения.
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