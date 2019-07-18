«Японка» «поцеловала» «итальянца» на Кромском шоссе Орла

17 июля в 13:20 у ТМК «ГРИНН» произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Fiat. Об этом сообщает Управление ГИБДД.

Водитель японской иномарки (64-летний мужчина), поворачивая в левую сторону, допустил столкновение с итальянской машиной, ехавшей во встречном направлении.

28-летний водитель Fiat самостоятельно обратился за медицинской помощью через несколько часов после ДТП. Медици осмотрели мужчину и отпустили его домой.