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«Японка» «поцеловала» «итальянца» на Кромском шоссе Орла

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18.07.2019

17 июля в 13:20 у ТМК «ГРИНН» произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Fiat. Об этом сообщает Управление ГИБДД.

Водитель японской иномарки (64-летний мужчина), поворачивая в левую сторону, допустил столкновение с итальянской машиной, ехавшей во встречном направлении.

28-летний водитель Fiat самостоятельно обратился за медицинской помощью через несколько часов после ДТП. Медици осмотрели мужчину и отпустили его домой.

Теги:ОрёлОрловская область

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