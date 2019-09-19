Японцы прибыли в Орёл с боевыми намерениями

С 20 по 23 сентября в Орле пройдут крупные соревнования по карате — чемпионат ЦФО и всероссийский «Кубок Орла».

В турнирах примут участие около 800 спортсменов из 27 регионов России. Кроме того, для участия в «Кубке Орла» в наш город уже приехали каратисты из Японии.

Торжественное открытие соревнований состоится 21 сентября в 13 часов в спортивном комплексе ТМК «ГРИНН». Сразу после церемонии открытия состоится встреча сборных Орловщины и Японии. Представлять команды будут по пять спортсменов в различных весовых категориях.