«Яндекс.Такси» попало в серьёзное ДТП в Орле

Авария случилась 15 сентября в 11:05. На перекрёстке улиц Советская и Революции столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2115. После этого «Пятнадцатая» перевернулась на крышу.

Как сообщили в Управлении МЧС, авария не обошлась без пострадавших. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 3.

Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»