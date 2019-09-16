«Яндекс.Такси» попало в серьёзное ДТП в Орле
16.09.2019
Авария случилась 15 сентября в 11:05. На перекрёстке улиц Советская и Революции столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2115. После этого «Пятнадцатая» перевернулась на крышу.
Как сообщили в Управлении МЧС, авария не обошлась без пострадавших. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 3.
Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»
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