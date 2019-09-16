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  3. «Яндекс.Такси» попало в серьёзное ДТП в Орле

«Яндекс.Такси» попало в серьёзное ДТП в Орле

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16.09.2019

Авария случилась 15 сентября в 11:05. На перекрёстке улиц Советская и Революции столкнулись автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2115. После этого «Пятнадцатая» перевернулась на крышу.

Как сообщили в Управлении МЧС, авария не обошлась без пострадавших. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательной части № 3.

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Фото: группа «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «Вконтакте»

Теги:Орловская областьдорожные происшествияУправление ГИБДДЯндекс

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