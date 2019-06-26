«Яблоко» выдвинуло Чудо на выборы в Госдуму от Орловской области
26.06.2019
Предприниматель Валерий Чудо стал официальным кандидатом партии «Яблоко» на дополнительных выборах в Государственную Думу, которые состоятся в Орловской области 8 сентября.
Чудо родился на Орловщине в 1966 году, окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, служил в вооружённых силах.
Ранее своих кандидатов на эти же выборы выдвинули «Единая Россия» (Ольгу Пилипенко) и КПРФ (Ивана Дынковича). Кроме того, в качестве кандидата-самовыдвиженца документы в избирком подала Марина Прокофьева.
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