«Яблоко» выдвинуло Чудо на выборы в Госдуму от Орловской области

Предприниматель Валерий Чудо стал официальным кандидатом партии «Яблоко» на дополнительных выборах в Государственную Думу, которые состоятся в Орловской области 8 сентября.

Чудо родился на Орловщине в 1966 году, окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, служил в вооружённых силах.

Ранее своих кандидатов на эти же выборы выдвинули «Единая Россия» (Ольгу Пилипенко) и КПРФ (Ивана Дынковича). Кроме того, в качестве кандидата-самовыдвиженца документы в избирком подала Марина Прокофьева.