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Орел31.07.2019 Среда 11:49
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Выяснилась причина «заморозки» работ на Гостиной, 1

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31.07.2019

Как оказалось, у собственника возникла необходимость переоформить лицензию на работы, «составляющие деятельность по сохранению объектов культурного наследия». Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина.

Чиновник добавил, что работы «планируется осуществить в возможно короткие сроки».

Историческое здание, расположенное в Орле на Гостиной, 1, снесено в 2016 году. Сообщалось, что оно будет оперативно восстановлено по чертежам 19-го века, а в помещениях разместится бизнес-центр. Однако с момента сноса никакие работы на объекте не ведутся.

Теги:ОрёлОрловская область

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