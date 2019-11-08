Выставлено на торги девятиэтажное административное здание по ул. Раздольная, 105 в Северном районе Орла
08.11.2019
За объект площадью 7 с половиной тысяч кв. метров владельцы просят 48,4 млн. рублей. Изначально в этом здании было заводоуправление Орловского сталепрокатного завода. Затем в нем располагался филиал «Воронежского экономико-правового института».
В 2016 году Рособрнадзор лишил этот филиал государственной аккредитации.
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