Выставлено на торги девятиэтажное административное здание по ул. Раздольная, 105 в Северном районе Орла

За объект площадью 7 с половиной тысяч кв. метров владельцы просят 48,4 млн. рублей. Изначально в этом здании было заводоуправление Орловского сталепрокатного завода. Затем в нем располагался филиал «Воронежского экономико-правового института».

В 2016 году Рособрнадзор лишил этот филиал государственной аккредитации.