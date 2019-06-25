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Орел25.06.2019 Вторник 11:59
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Выставка редких и дорогих миниатюр откроется в Орле

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25.06.2019

Экспозицию под названием «История в миниатюре — взгляд сквозь века» можно будет увидеть в Военно-историческом музее (улица Нормандии-Неман, 1). На выставке будут представлены фигурки в военных костюмах и вооружении различных исторических эпох — от Древнего мира и до наших дней.

Мероприятие организует Московское отделение Российского военно-исторического общества и тульский клуб «Наследие Левши».

Выставка откроется 26 июня в 13 часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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