Выставка редких и дорогих миниатюр откроется в Орле
25.06.2019
Экспозицию под названием «История в миниатюре — взгляд сквозь века» можно будет увидеть в Военно-историческом музее (улица Нормандии-Неман, 1). На выставке будут представлены фигурки в военных костюмах и вооружении различных исторических эпох — от Древнего мира и до наших дней.
Мероприятие организует Московское отделение Российского военно-исторического общества и тульский клуб «Наследие Левши».
Выставка откроется 26 июня в 13 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55518
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