Выставка редких и дорогих миниатюр откроется в Орле

Экспозицию под названием «История в миниатюре — взгляд сквозь века» можно будет увидеть в Военно-историческом музее (улица Нормандии-Неман, 1). На выставке будут представлены фигурки в военных костюмах и вооружении различных исторических эпох — от Древнего мира и до наших дней.

Мероприятие организует Московское отделение Российского военно-исторического общества и тульский клуб «Наследие Левши».

Выставка откроется 26 июня в 13 часов.