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Орел26.07.2019 Пятница 19:54
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«Выставка цвета хаки» откроется в Орловском краеведческом музее

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26.07.2019

Она посвящена истории русского военного костюма от княжеской Руси до наших дней. Экспозиция охватывает период в 800 лет российской истории.

В частности, на выставке будут представлены образцы военного костюма, элементы снаряжения и макеты вооружения времён Александра Невского, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также униформа современных вооружённых сил Российской Федерации.

Торжественное открытие состоится 2 августа в 15 часов.

Все экспонаты выставки предоставлены музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл».

Теги:ОрёлОрловская область

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