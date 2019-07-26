«Выставка цвета хаки» откроется в Орловском краеведческом музее

Она посвящена истории русского военного костюма от княжеской Руси до наших дней. Экспозиция охватывает период в 800 лет российской истории.

В частности, на выставке будут представлены образцы военного костюма, элементы снаряжения и макеты вооружения времён Александра Невского, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также униформа современных вооружённых сил Российской Федерации.

Торжественное открытие состоится 2 августа в 15 часов.

Все экспонаты выставки предоставлены музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл».