«Выставка цвета хаки» откроется в Орловском краеведческом музее
26.07.2019
Она посвящена истории русского военного костюма от княжеской Руси до наших дней. Экспозиция охватывает период в 800 лет российской истории.
В частности, на выставке будут представлены образцы военного костюма, элементы снаряжения и макеты вооружения времён Александра Невского, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также униформа современных вооружённых сил Российской Федерации.
Торжественное открытие состоится 2 августа в 15 часов.
Все экспонаты выставки предоставлены музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл».
Короткая ссылка obl1.ru/~/56243
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