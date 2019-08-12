Вышла новая книга об орловском «юродивом» Афанасии Сайко
12.08.2019
Её автор — писательница Светлана Плюгина из города Карачева Брянской области.
Книга «Духом едины» опубликована в орловском издательстве «Картуш» тиражом 300 экземпляров. Она посвящена двум ярким фигурам из мира современного православия — Афанасию Сайко, чья личность прежде всего ассоциируется с Орлом, и старцу Никодиму (Налётову) из Дятьково (Брянская область).
Сайко отведено около полусотни страниц. Книга содержит новые интересные свидетельства (в том числе людей, лично знавших Афанасия Сайко в последний период его жизни, который он провёл под Брянском на станции Снежетьской), а также фотографии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56569
Другие новости раздела
$ USD65.4287(+0.17)13.08
€ EUR73.1231(+0.1)13.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?