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  3. Вышла новая книга об орловском «юродивом» Афанасии Сайко

Вышла новая книга об орловском «юродивом» Афанасии Сайко

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12.08.2019

Её автор — писательница Светлана Плюгина из города Карачева Брянской области.

Книга «Духом едины» опубликована в орловском издательстве «Картуш» тиражом 300 экземпляров. Она посвящена двум ярким фигурам из мира современного православия — Афанасию Сайко, чья личность прежде всего ассоциируется с Орлом, и старцу Никодиму (Налётову) из Дятьково (Брянская область).

Сайко отведено около полусотни страниц. Книга содержит новые интересные свидетельства (в том числе людей, лично знавших Афанасия Сайко в последний период его жизни, который он провёл под Брянском на станции Снежетьской), а также фотографии.

Теги:ОрёлОрловская область

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