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Орел24.05.2019 Пятница 18:17
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Выпускники школ Орла отметили «Последний звонок»

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24.05.2019

Для «героев дня» на площади Ленина организовали масштабную дискотеку. Её провёл DJ Bonus.

Также в честь праздника состоялся фейерверк.

С окончанием школы выпускников поздравили представители областной и городской власти.

В этом году из муниципальных общеобразовательных учреждений Орла выпускаются 1543 одиннадцатиклассника и 3138 девятиклассников. Всего по области школы заканчивают 3154 одиннадцатиклассника и 7235 девятиклассников.

Теги:ОрёлОрловская область

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