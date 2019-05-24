Выпускники школ Орла отметили «Последний звонок»

Для «героев дня» на площади Ленина организовали масштабную дискотеку. Её провёл DJ Bonus.

Также в честь праздника состоялся фейерверк.

С окончанием школы выпускников поздравили представители областной и городской власти.

В этом году из муниципальных общеобразовательных учреждений Орла выпускаются 1543 одиннадцатиклассника и 3138 девятиклассников. Всего по области школы заканчивают 3154 одиннадцатиклассника и 7235 девятиклассников.