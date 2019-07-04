Выплата «учебных» пособий многодетным семьям началась в Орловской области

Это единовременная выплата, которая полагается таким семействам в связи с предстоящим началом учебного года. Её размер составляет 663 рубля 80 копеек на каждого ребёнка, который обучается в школе.

Подать заявление о получении выплаты можно до 30 сентября в отделении службы социальной защиты по месту жительства. Для этого нужно предоставить паспорт и справку из школы о сроке обучения ребёнка.