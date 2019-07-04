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  3. Выплата «учебных» пособий многодетным семьям началась в Орловской области

Выплата «учебных» пособий многодетным семьям началась в Орловской области

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04.07.2019

Это единовременная выплата, которая полагается таким семействам в связи с предстоящим началом учебного года. Её размер составляет 663 рубля 80 копеек на каждого ребёнка, который обучается в школе.

Подать заявление о получении выплаты можно до 30 сентября в отделении службы социальной защиты по месту жительства. Для этого нужно предоставить паспорт и справку из школы о сроке обучения ребёнка.

Теги:ОрёлОрловская область

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