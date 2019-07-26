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  3. Выборы в Госдуму в Орловской области пройдут без участия кандидатов-самовыдвиженцев

Выборы в Госдуму в Орловской области пройдут без участия кандидатов-самовыдвиженцев

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26.07.2019

Областная избирательная комиссия завершила приём документов для регистрации кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму, запланированных на 8 сентября.

О своём участии в выборах облизбирком уведомили девять кандидатов (восемь партийных (Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Олег Тимохин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Валерий Чудо («Яблоко»)) и один самовыдвиженец — Марина Прокофьева).

Однако Прокофьева так и не представила документы для регистрации. Остальные сделали это. Четверо из кандидатов уже зарегистрированы (Дынкович, Пилипеко, Неверов, Орлов), документы остальных находятся на рассмотрении.

Теги:ОрёлОрловская область

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