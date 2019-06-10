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Вятский посад отметил свой второй день рождения

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10.06.2019

На минувших выходных Вятский посад отметил свой второй день рождения. В честь дня официального открытия духовно-православного центра 7 июня в храме Сретения Господня было совершено Всенощное бдение. Его возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Основные праздничные мероприятия состоялись 8 июня. Начались они утром в храме Сретения Господня с Божественной литургии.

Затем прошла открытая встреча митрополита Тихона и схиархимандрита Илия (Ноздрина) с православной молодёжью. В ней также принял участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов. В ходе встречи он вручил схиархимандриту Илию юбилейную медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».

На главной сцене духовно-православного центра «Вятский Посад» прошёл праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьВятский Посад

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