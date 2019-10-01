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Вступил в силу новый важный федеральный закон

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01.10.2019

Сегодня вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение хостелов в жилом фонде. Порядок его применения разъяснили в Кадастровой палате Орловской области.

Поправки в Жилищный кодекс, принятые в апреле этого года, оговаривают, что хостел должен находиться только на территории помещения нежилого назначения. В таких заведениях должен быть оборудован отдельный вход, звукоизоляция и сигнализация, а также сейфы. Также они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. Если хостел размещается не на первом этаже, то под ним тоже должны находиться исключительно нежилые помещения.

Чтобы уже существующий хостел продолжил работу, владельцу квартиры, где он находится, необходимо официально перевести статус помещения из жилого в нежилое. При этом ему придётся заручиться согласием всех жильцов дома.

Теги:Кадастровая палата

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