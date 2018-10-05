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Орел05.10.2018 Пятница 17:26
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  3. Вспышка АЧС в Ливенском районе могла произойти из-за того, что агрофирма «Ливенское мясо» нарушила санитарные правила

Вспышка АЧС в Ливенском районе могла произойти из-за того, что агрофирма «Ливенское мясо» нарушила санитарные правила

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05.10.2018

К такому предварительному выводу пришли в Управлении ветеринарии Орловской области.

О результатах исследования проб биоматериала, взятого на предприятии, рассказали в Орловском референтном центре Россельхознадзора. Наличие вируса африканской чумы свиней в пробах подтвердили и в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире.

Ранее в ходе внеплановой проверки на агрофире «Ливенское мясо» сотрудниками Россельхознадзора выявлены многочисленные факты нарушений правил содержания и разведения свиней.

Всего здесь содержатся примерно 12 тысяч этих животных.

Ожидается, что в ближайшее время на отдельных территориях Ливенского района указом губернатора Андрея Клычкова будет введён карантин по АЧС. Пострадает от этого, однако, не только предприятие, но и жители соседних сёл, которые разводят свиней в частных хозяйствах. Эти животные тоже будут изыматься как потенциальные разносчики заболевания.

Потери понесёт и бюджет области, из которого будут выплачиваться компенсации хозяевам свиней.

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