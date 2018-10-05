Вспышка АЧС в Ливенском районе могла произойти из-за того, что агрофирма «Ливенское мясо» нарушила санитарные правила
05.10.2018
К такому предварительному выводу пришли в Управлении ветеринарии Орловской области.
О результатах исследования проб биоматериала, взятого на предприятии, рассказали в Орловском референтном центре Россельхознадзора. Наличие вируса африканской чумы свиней в пробах подтвердили и в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире.
Ранее в ходе внеплановой проверки на агрофире «Ливенское мясо» сотрудниками Россельхознадзора выявлены многочисленные факты нарушений правил содержания и разведения свиней.
Всего здесь содержатся примерно 12 тысяч этих животных.
Ожидается, что в ближайшее время на отдельных территориях Ливенского района указом губернатора Андрея Клычкова будет введён карантин по АЧС. Пострадает от этого, однако, не только предприятие, но и жители соседних сёл, которые разводят свиней в частных хозяйствах. Эти животные тоже будут изыматься как потенциальные разносчики заболевания.
Потери понесёт и бюджет области, из которого будут выплачиваться компенсации хозяевам свиней.
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