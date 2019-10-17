Вслед за незаконной рекламой с улиц Орла уберут бетонные плиты
17.10.2019
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил очистить улицы города от бетонных оснований незаконно установленных рекламных конструкций. Сами конструкции в значительной степени уже убраны.
Демонтировать бетонные основания будут те же подрядчики, которые занимались и уборкой самой незаконной рекламы. При этом общий контроль за благоустройством городских территорий будет осуществлять Управление муниципального имущества и землепользования Орла. Об этом сообщили в мэрии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57842
Другие новости раздела
$ USD64.0144(-0.33)18.10
€ EUR70.9023(-0.15)18.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?