Вслед за незаконной рекламой с улиц Орла уберут бетонные плиты

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил очистить улицы города от бетонных оснований незаконно установленных рекламных конструкций. Сами конструкции в значительной степени уже убраны.

Демонтировать бетонные основания будут те же подрядчики, которые занимались и уборкой самой незаконной рекламы. При этом общий контроль за благоустройством городских территорий будет осуществлять Управление муниципального имущества и землепользования Орла. Об этом сообщили в мэрии.