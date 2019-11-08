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Орел08.11.2019 Пятница 14:31
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ВШЭ представила рейтинг инновационного развития регионов

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08.11.2019

Высшая школа экономики представила 6-й рейтинг инновационного развития российских регионов. Рейтинг возглавила Москва. Регионы делятся на 4 группы. Орловская область оказалась в третьей, на 62-м месте среди 85 субъектов федерации. Причём в рейтинге по «Социально-экономическим условиям инновационной деятельности» область заняла довольно высокое 23 место. Что, по мнению экспертов, свидетельствует о довольно высоком образовательном потенциале региона и хорошем уровне цифровизация. Рейтинг содержит ещё и экспериментальный индекс готовности регионов к будущему. По данному показателю Орловская область также вошла в третью группу регионов.

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