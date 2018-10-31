Все орловские маршрутки в соответствии с требованием губернатора Андрея Клычкова будут оснащены валидаторами и видеорегистраторами
31.10.2018
Такую информацию сообщает РИА 57, ссылаясь на профильный департамент правительства Орловской области.
Такие правила содержатся в новых положениях государственных контрактов на выполнение работ по перевозкам пассажиров.
Правила ужесточили по требованию губернатора Андрея Клычкова после ДТП с участием троллейбуса, которое произошло в октябре в Орле у остановки «Дворец спорта».
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