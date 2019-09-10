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Орел10.09.2019 Вторник 15:45
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Все орловские кассы используются неправильно

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10.09.2019

По крайней мере — об этом говорят результаты проверок Инспекции ФНС по городу Орлу.

С января по август включительно проведено 57 мероприятий по проверке применения контрольно-кассовой техники, нарушения выявлены во всех случаях.

Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 71500 рублей.

Кроме того, выявлены 24 случая, когда граждане приобретали товары и услуги у лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. За это для «самопальных» бизнесменов также предусмотрена административная ответственность.

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