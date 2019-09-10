Все орловские кассы используются неправильно
10.09.2019
По крайней мере — об этом говорят результаты проверок Инспекции ФНС по городу Орлу.
С января по август включительно проведено 57 мероприятий по проверке применения контрольно-кассовой техники, нарушения выявлены во всех случаях.
Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 71500 рублей.
Кроме того, выявлены 24 случая, когда граждане приобретали товары и услуги у лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. За это для «самопальных» бизнесменов также предусмотрена административная ответственность.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57126
Другие новости раздела
10.09.2019
Глава Орла наконец-то заметил очевидное
$ USD65.4393(-0.13)11.09
€ EUR72.3039(-0.03)11.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?