Всё больше орловцев получают социальное обслуживание на дому

В 2017 году таких граждан было 9203. В текущем году их насчитывается 9342.

Информацию обнародовал региональный Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.

В 2019 году такой формой обслуживания охватят примерно 10100 пожилых и инвалидов.