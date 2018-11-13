Всё больше орловцев получают социальное обслуживание на дому
13.11.2018
В 2017 году таких граждан было 9203. В текущем году их насчитывается 9342.
Информацию обнародовал региональный Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.
В 2019 году такой формой обслуживания охватят примерно 10100 пожилых и инвалидов.
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