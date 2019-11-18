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Орел18.11.2019 Понедельник 18:09
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Врачи смогут получать компенсацию за переезд в сельскую местность в любом возрасте

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18.11.2019

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам — врачам и фельдшерам. Документ регламентирует правила выдачи «подъемных» медработникам в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек. Теперь возрастной ценз снят. Как следует из текста нового постановления, слова «в возрасте до 50 лет» из порядка исключены. В остальном обошлось без изменений. Напомним, размер единовременной компенсационной выплаты для врача составляет 1 миллион рублей, для фельдшера — 0,5 миллиона.

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