Впервые в истории в Орловской области прошёл новый спортивный праздник

Состоялись Первые летние игры среди работников медицинских учреждений. Мероприятие провёл Департамент здравоохранения Орловской области. Игры приурочили к профессиональному празднику медицинских работников.

В турнире участвовали около 800 орловчан. В конкурсах — 8 команд, в состав которых вошли медработники из Орла, Ливенской и Плещеевской больниц.