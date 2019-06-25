Впервые в истории в Орловской области прошёл новый спортивный праздник
25.06.2019
Состоялись Первые летние игры среди работников медицинских учреждений. Мероприятие провёл Департамент здравоохранения Орловской области. Игры приурочили к профессиональному празднику медицинских работников.
В турнире участвовали около 800 орловчан. В конкурсах — 8 команд, в состав которых вошли медработники из Орла, Ливенской и Плещеевской больниц.
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