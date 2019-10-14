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Возобновились занятия в «Школе жилищного просвещения»

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14.10.2019

Бесплатные занятия будут проводиться по пятницам с 15 часов в здании администрации Советского района Орла в большом зале. Посещать их могут все желающие.

Руководителем школы остаётся известный орловский общественник Рафаил Исламгазин.

«Школа жилищного просвещения» существует уже 10 лет. Кроме того, не один год при ней работает центр общественного контроля ЖКХ.

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