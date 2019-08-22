Возобновил свою работу орловский музей

Дом Леонида Андреева открылся после реставрации, которая продолжалась два года подряд. Это произошло 21 августа, в очередную годовщину со дня рождения писателя.

В честь этого в музее прошёл вечер «Домашняя Пушкарная». Мероприятие приурочили и к 145-летию со дня постройки дома.

Весь день услуги музея предоставлялись бесплатно.

Праздник посетили многие известные орловчане. Был организован концерт с участием актёров театра имени Тургенева и других творческих коллективов. Гостям продемонстрировали театральные «зарисовки» на различные сюжеты из произведений Андреева, а также напомнили о жизни Пушкарских улиц Орла того времени.

Также в рамках праздника состоялись мастер-классы по традиционным народным промыслам.