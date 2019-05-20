Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мужчины на территории птицефабрики в Орловском районе
20.05.2019
Об этом сообщили в Следственном комитете. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй «причинение смерти по неосторожности».
Погибшему было 36 лет.
Мужчина погиб 19 мая в Орловском районе на территории бывшей птицефабрики. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси, которая применялась во время подготовки к игре в страйкбол. Такова предварительная информация.
Расследование уголовного дела продолжается.
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