Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мужчины на территории птицефабрики в Орловском районе

Об этом сообщили в Следственном комитете. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй «причинение смерти по неосторожности».

Погибшему было 36 лет.

Мужчина погиб 19 мая в Орловском районе на территории бывшей птицефабрики. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси, которая применялась во время подготовки к игре в страйкбол. Такова предварительная информация.

Расследование уголовного дела продолжается.