Восемь районов Орловской области не торопятся покупать жильё для детей-сирот

Выделенные средства не освоили в Знаменском, Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском и Хотынецком районах. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

По фактам нарушений главам районов внесены представления. Кроме того, прокуратура выдала предостережения о недопустимости нарушений жилищных прав сирот исполняющему обязанности главы администрации Шаблыкинского района и заместителю главы администрации Урицкого района.

Всего в регионе на 1 июля на данные цели выделено 72,3 миллиона рублей. До конца текущего года общая сумма затрат по данной статье в Орловской области составит 250 миллионов рублей.