Восемь районов Орловской области не торопятся покупать жильё для детей-сирот
30.07.2019
Выделенные средства не освоили в Знаменском, Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском и Хотынецком районах. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
По фактам нарушений главам районов внесены представления. Кроме того, прокуратура выдала предостережения о недопустимости нарушений жилищных прав сирот исполняющему обязанности главы администрации Шаблыкинского района и заместителю главы администрации Урицкого района.
Всего в регионе на 1 июля на данные цели выделено 72,3 миллиона рублей. До конца текущего года общая сумма затрат по данной статье в Орловской области составит 250 миллионов рублей.
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