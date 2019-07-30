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Орел30.07.2019 Вторник 11:31
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  3. Восемь районов Орловской области не торопятся покупать жильё для детей-сирот

Восемь районов Орловской области не торопятся покупать жильё для детей-сирот

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30.07.2019

Выделенные средства не освоили в Знаменском, Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Новодеревеньковском и Хотынецком районах. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

По фактам нарушений главам районов внесены представления. Кроме того, прокуратура выдала предостережения о недопустимости нарушений жилищных прав сирот исполняющему обязанности главы администрации Шаблыкинского района и заместителю главы администрации Урицкого района.

Всего в регионе на 1 июля на данные цели выделено 72,3 миллиона рублей. До конца текущего года общая сумма затрат по данной статье в Орловской области составит 250 миллионов рублей.

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