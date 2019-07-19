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Орел19.07.2019 Пятница 11:35
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  3. «Ворота» Орла отремонтируют до 1 августа

«Ворота» Орла отремонтируют до 1 августа

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19.07.2019

К этому времени на свой постамент вернётся въездной знак «Орёл», который встречает весь транспорт, попадающий в областной центр со стороны Москвы.

Сейчас знак, а также площадку, на которой он обычно размещается, приводят в образцовый порядок. Об этом рассказал заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин.

Теги:ОрёлОрловская область

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