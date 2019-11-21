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Вопрос с экс-подрядчиком «Дружбы» могут решить «по-дружески»

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21.11.2019

Администрация Орла прорабатывает вопрос о заключении мирового соглашения с ООО «РГС», которое занималось ремонтом моста «Дружбы». Об этом сообщил первый замглавы администрации Олег Минкин на заседании профильного комитета горсовета.

Планируется, что по условиям данного соглашения «РГС» не будет требовать с мэрии плату за так и не выполненную работу по установке балок моста (около 53 миллионов рублей). Также экс-подрядчик вернёт администрации города часть средств (из всего около 30 миллионов рублей), полученных в качестве аванса за выполнение этой задачи.

В то же время мэрия не откажется от своих претензий в связи со срывом сроков выполнения ремонта.

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