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Орел15.11.2019 Пятница 18:11
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  3. Вопрос поощрения спортивной школы Орёл-карат обсудили сегодня на заседании профильного комитета облсовета

Вопрос поощрения спортивной школы Орёл-карат обсудили сегодня на заседании профильного комитета облсовета

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15.11.2019

Планируется выделить средства из бюджета области. Школа — ведущее спортучреждение региона. В перспективе там способны подготовить каратистов для участия в Олимпийских играх. Так, 3 млн. рублей предложили направить на приобретение автобуса для школы, 2,5 млн. рублей — на выездные соревнования. Окончательное решение о выделении средств пока не принято.

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