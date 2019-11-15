Вопрос поощрения спортивной школы Орёл-карат обсудили сегодня на заседании профильного комитета облсовета

Планируется выделить средства из бюджета области. Школа — ведущее спортучреждение региона. В перспективе там способны подготовить каратистов для участия в Олимпийских играх. Так, 3 млн. рублей предложили направить на приобретение автобуса для школы, 2,5 млн. рублей — на выездные соревнования. Окончательное решение о выделении средств пока не принято.